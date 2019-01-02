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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Боруссія" Д продала свого 20-річного таланта в "Челсі"

      38 Читать новость на русском
      Пулішіч перейшов у Челсі
      Пулішіч перейшов у Челсі / twitter.com/cpulisic_10

      Атакувальний півзахисник дортмундської "Боруссії" американець Крістіан Пулішіч підписав контракт з лондонським "Челсі".

      Як повідомляє офіційний сайт дортмундської "Боруссії", футболіст перебереться на туманний Альбіон влітку.

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      До кінця сезону американець ще захищатиме кольори німецького клубу на правах оренди. Керівництво "Челсі" заплатило за 20-річного хавбека 64 млн євро.

       

       

      "Крістіан завжди мріяв зіграти в Прем'єр-лізі. Це, безумовно, пов'язано з його американським корінням, і ми не змогли продовжити з ним контракт", – говорить спортивний директор "Боруссії" Д Міхаель Цорк.

      У поточному сезоні чемпіонату Бундесліги Пулішіч провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Трансфери Спорт ФК Боруссія Д Челсі
      Джерело: 24 Канал
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