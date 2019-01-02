"Боруссія" Д продала свого 20-річного таланта в "Челсі"
Атакувальний півзахисник дортмундської "Боруссії" американець Крістіан Пулішіч підписав контракт з лондонським "Челсі".
Як повідомляє офіційний сайт дортмундської "Боруссії", футболіст перебереться на туманний Альбіон влітку.
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До кінця сезону американець ще захищатиме кольори німецького клубу на правах оренди. Керівництво "Челсі" заплатило за 20-річного хавбека 64 млн євро.
"Крістіан завжди мріяв зіграти в Прем'єр-лізі. Це, безумовно, пов'язано з його американським корінням, і ми не змогли продовжити з ним контракт", – говорить спортивний директор "Боруссії" Д Міхаель Цорк.
У поточному сезоні чемпіонату Бундесліги Пулішіч провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.
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