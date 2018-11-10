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      "Боруссія" здобула феєричну перемогу над "Баварією"

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      У центральному матчі 11-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирвали перемогу в головного конкурента, двічі поступаючись по ходу гри.

      Боруссія Д – Баварія 3:2
      Голи: Ройс, 49 (пен), 67, Алькасер, 73 – Лєвандовскі, 26, 52

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      Відкрив рахунок на 26 хвилині Роберт Левандовські, замкнувши подачу з правого флангу. На початку другого тайму Марко Ройс заробив пенальті, яке сам реалізував. Однак вже через три хвилини Левандовські оформив дубль і знову вивів уперед "Баварію".

      Рятувати господарів знову взявся Ройс – Марко потужним ударом в один дотик відправив м'яч в дальній кут. Переможний гол записав до свого активу Пако Алькасер на 73 хвилині.

      Завдяки цій перемозі "Боруссія" зберегла лідерство, випереджаючи тезок з "Гладбаха" на чотири очки. А "Баварія" вже відстає від першого місця аж на сім залікових балів.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 канал
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