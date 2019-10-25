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      Боржникам аліментів знайшли роботу у Дніпрі

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      Боржникам аліментів знайшли роботу у Дніпрі
      Боржникам аліментів знайшли роботу у Дніпрі / lojasbinna.com.br

      На черговій сесії міськради у Дніпрі ухвалили рішення про те, що неплатників аліментів відправлятимуть на громадські роботи.

      Пресслужба Дніпровської міської ради пояснила, що комунальні підприємства даватимуть роботу боржникам. За це вони будуть отримувати зарплату.

      До слова: Суд змусив львів’янку виплатити аліменти дорослому сину: деталі

      Однак, гроші підуть на погашення боргу перед сім'єю. Соціальні служби міста планують відправити на виправні роботи 44 людини, одна з яких – жінка. 

      Департамент парків вже готовий надати робочі місця.

      Хто має сплачувати аліменти?

      Аліменти сплачує один з батьків, що не проживає з дитиною. Мінімально – це половина прожиткового мінімуму на місяць, обраховують його за віком дитини – до 18 років або до 23 років для студентів.

      Розмір виплат залежить також від стану здоров'я дитини та розміру статків батьків. Якщо батьки не мають грошей, то їх можуть відправити на суспільні роботи – підмітати вулиці, фарбувати паркани чи прибирати сніг. Усі напрацьовані там гроші держава передає на користь дитини.

      Що загрожу боржникам?

      Тим, хто не платить більше пів року аліменти може загрожувати: 

      – заборона виїзду за кордон;
      –       заборона керувати машиною,
      – заборона полювати;
      – арешт майна.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Робота Діти і неповнолітні Новини Дніпра
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