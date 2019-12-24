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      В Україні нарахували 1,7 мільйона боржників

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      В Україні понад 1,7 мільйона боржників / glavcom.ua

      У реєстрі боржників наразі – понад 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень – стягнення з фізичних осіб, ще 8% – з юридичних.

      Реєстр боржників опублікував Мін'юст, повідомляє "Опендатабот".

      Тим часом: У Миколаєві списки боржників за тепло "вивісили" на білборди

      Найчастіше потрапляють в реєстр через:

      • програли суд та не виконали рішення суду;
      • не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху);
      • не оплатили вчасно комунальні послуги;
      • не виплачують аліменти;
      • не виплатили вчасно кредит – банк стягує заборгованість через нотаріуса.

      Юрист "Опендатабот" Микита Підгайний пояснив, що боржникам з реєстру можуть відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг.

      Окрім того, це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу.

      Зауважимо, що після рішення суду, у тих, хто систематично не сплачує рахунки за комунальні послуги, зможуть заарештувати майно і обмежити виїзд за кордон. Більше – тут.

      борги за компослуги пеня за комуналку
      Як росте пеня за невчасну сплату за компослуги / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Комунальні послуги Гроші Міністерство юстиції
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