В Україні нарахували 1,7 мільйона боржників

У реєстрі боржників наразі – понад 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень – стягнення з фізичних осіб, ще 8% – з юридичних.

Реєстр боржників опублікував Мін'юст, повідомляє "Опендатабот".

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Найчастіше потрапляють в реєстр через:

програли суд та не виконали рішення суду;

не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху);

не оплатили вчасно комунальні послуги;

не виплачують аліменти;

не виплатили вчасно кредит – банк стягує заборгованість через нотаріуса.

Юрист "Опендатабот" Микита Підгайний пояснив, що боржникам з реєстру можуть відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг.

Окрім того, це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу.

Зауважимо, що після рішення суду, у тих, хто систематично не сплачує рахунки за комунальні послуги, зможуть заарештувати майно і обмежити виїзд за кордон. Більше – тут.



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