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      Боснійський баскетболіст встановив унікальний рекорд НБА: відео

      658 Читать новость на русском
      Юсуф Нуркіч
      Юсуф Нуркіч

      1 січня (ніч на 2 січня в Україні) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В грі між "Сакраменто" та "Портлендом" було встановлено історичне досягнення.

      Гравець "Портленда" Юсуф Нуркіч став першим в НБА, хто набрав 20+ очків та 20+ підбирань, а також 5+ пасів, 5+ перехоплень та 5+ блокшотів за одну гру. Загалом боснієць оформив дабл-дабл – 24 очки та 23 підбирання.

      Читайте також: 19-річний словенець побив унікальний рекорд в НБА: відео

      Сам матч закінчився перемогою "Портленда" в овертаймі.

      Сакраменто – Портленд 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)

       

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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