Боснійський баскетболіст встановив унікальний рекорд НБА: відео
1 січня (ніч на 2 січня в Україні) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В грі між "Сакраменто" та "Портлендом" було встановлено історичне досягнення.
Гравець "Портленда" Юсуф Нуркіч став першим в НБА, хто набрав 20+ очків та 20+ підбирань, а також 5+ пасів, 5+ перехоплень та 5+ блокшотів за одну гру. Загалом боснієць оформив дабл-дабл – 24 очки та 23 підбирання.
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Сам матч закінчився перемогою "Портленда" в овертаймі.
Сакраменто – Портленд 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)
Джерело: 24 Канал
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