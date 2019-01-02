Боснійський баскетболіст встановив унікальний рекорд НБА: відео

1 січня (ніч на 2 січня в Україні) відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В грі між "Сакраменто" та "Портлендом" було встановлено історичне досягнення.

Гравець "Портленда" Юсуф Нуркіч став першим в НБА, хто набрав 20+ очків та 20+ підбирань, а також 5+ пасів, 5+ перехоплень та 5+ блокшотів за одну гру. Загалом боснієць оформив дабл-дабл – 24 очки та 23 підбирання. Читайте також: 19-річний словенець побив унікальний рекорд в НБА: відео Jusuf Nurkić made history tonight.



He is the 1st player to have 20+ PTS, 20+ REB, 5+ AST, 5+ STL & 5+ BLK in a game since steals and blocks were first recorded as official stats in 1973. pic.twitter.com/y5ceBuxBxM — NBA TV (@NBATV) 2 січня 2019 р. Сам матч закінчився перемогою "Портленда" в овертаймі. Сакраменто – Портленд 108:113 ОТ (25:26, 25:38, 27:19, 26:20, 5:10)