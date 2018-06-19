Boston Dynamics показала відео з прогулянки робота Spot Mini: захоплюючі кадри

Спеціалісти із американо-японської технологічної компанії Boston Dynamics опублікували відео, на якому видно як робот Spot Mini гуляє вулицями жвавого Ганновера та позує перехожим, які його знімають чи фотографують.

Відео опублікували на офіційній сторінці Boston Dynamics в Instagram.

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"Що ви оберете: чорний Мерседес або новенького Sport Mini black edition?"

– запитують в підписі до відео розробники робота.

Раніше в компанії показали, як "робопси" збігають зі складу або відкривають один одному двері.

Варто зазначити, що з 2019 року Boston Dynamics збираються продавати деякі "комерційні" варіації Spot Mini. Одного з них уже придбав найбагатший чоловік світу, засновник інтернет-магазину Amazon Джефф Безос.

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