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      Ботофермы наступают: будьте бдительными!

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      С помощью аккаунтов украицев проворачивают серьезные аферы
      С помощью аккаунтов украицев проворачивают серьезные аферы / Фото з відкритих джерел

      Информационная война в разгаре, одно из направлений атаки - социальные сети.

      В условиях приближающихся выборов хотел бы напомнить вам, друзья, что происходит масса информационных операций и различных манипуляций, буквально поставленных на поток. С сожалением отмечу, что большая часть аудитории соцсетей – это люди, которые достаточно легко поддаются на провокации, вбросы и по-прежнему верят фейковым новостям.

      Я обратил внимание на недавний пост товарища, который опубликовал скриншот рекламы, призывающей зарабатывать на вашем аккаунте в соцсети. Мол, уважаемые пользователи, давайте мы вам установим свою программку, через которую сможем управлять вашим аккаунтом, а вам будет капать несколько долларов в сутки за такую себе "аренду". Причем, нужны были аккаунты именно украинских пользователей.

      Я решил пойти дальше, и раскрутил целую ферму российских троллей: не Ольгино, к сожалению, как пошутил мой коллега, значительно меньше, но масштабы впечатляют неискушенного в "накрутках" и прочих приемах зрителя. Используя недостатки в системе коммуникации владельцев ботофермы, мне удалось проникнуть и посмотреть на нее изнутри.

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      У ботоводов детально налажены процессы работы и учета, отчетности, настроена инфраструктура и специализированный софт. Они управляют своим ресурсом, постоянно актуализируют его и оперативно переключают на выполнение разных задач. Также занимаются обучением своих сотрудников. Могут регистрировать сотни аккаунтов, создавать посты, лайкать, репостить, жаловаться на другие аккаунты, писать в сообщества, менять информацию в своих профилях, и все это – массово, всего в пару кликов.

      Это выгодный бизнес, который сегодня может продвигать одну персону, а завтра сделать массовый вброс фейковых новостей с перекрестными репостами и лайками, чтобы ударить по репутации другой.

      Просматривая скриншоты, на которых я попытался раскрыть контекст, пожалуйста, подумайте о том, насколько критично следует относиться к различным инфоповодам, касающимся политики и репутации каких-либо известных персоналий. Как показал ряд недавних кейсов, развернуть серьезную информационную операцию ничего не стоит, в сравнении с "выхлопом", который получают заинтересованные лица.

      Автор: Егор Папишев 

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Публікації Мережа
      Джерело: Єгор Папишев
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