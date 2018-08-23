Боттас та Хюлькенберг стартуватимуть з останнього місця на гран-прі Бельгії

Пілоти Mercedes Валттері Ботттас та Renault Ніко Хюлкенберг на гран-прі Бельгії у Спа стартуватимуть з останніх місць.

Причина в тому, що на болідах обох пілотів повністю замінили силову установку. Відтак вони будуть змушені втратити стартові позиції, пише Auto Motor und Sport.

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При цьому Хюлькенбергу на болід встановлять двигун поточної спеціалізації, а оновлений же варіант силового агрегату варто очікувати вже на Гран-прі Італії.

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