Ботулізм продовжує забирати життя: у МОЗ оприлюднили дані

На початок липня було зареєстровано 60 потерпілих від ботулізму, з них – 4 пацієнти померли. Та зараз кількість хворих і жертв знову збільшилась.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 16 липня від початку року від ботулізму померли п'ятеро хворих, загалом на небезпечну інфекцію вже захворіли 65 людей.

Останній летальний випадок стався у Запорізькій області – чоловік не звертався до лікарів.

Чоловік 1975 року народження помер вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження. Вірогідне джерело ботулізму – неякісна в’ялена риба домашнього приготування,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що в Україні наявні якісні канадські сироватки від ботулізму.

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