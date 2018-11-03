BoxingScene: Усик – лідер голосування за звання найкращого боксера року
За версією видання BoxingScene український боксер Олександр Усик в кроці від здобуття звання найкращого боксера року, а перемога над Тоні Белью у наступну неділю гарантує українцеві перемогу в номінації.
Цьогоріч Усик добув дві перемоги в рамках всесвітньої суперсерії на шляху до статусу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
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Перемоги в боях проти Маріса Брієдіса і Мурата Гасієва вивели нашого чемпіона у лідери голосування. Залишилось закріпити успіх у Манчестері. Крім Олександра, за пальму першості за підсумками дві тисячі вісімнадцятого бореться і його кум Василь Ломаченко, який у грудні проведе свій другий бій у цьому році.
Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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