Боярський зневажливо висловився про футбольну збірну Росії перед ЧС-2018

Відомий радянський і російський актор та музикант Михайло Боярський заявив, що збірна РФ з футболу "нічого не доб'ється" на домашньому Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

Про це повідомляє "Бізнес Online".

"Соромно не буде, ми готові до цього, тож соромитись тут нічого. На чемпіонаті збірна нічого не доб'ється", – сказав Боярський, який є багаторічним уболівальником футбольного клубу "Зеніт".

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Боярський зазначив, що росіяни не вміють грати в футбол.

Футбол, чесно кажучи, наше хворе місце. Я думаю, в ньому ще довго нічого не відбуватиметься. Ми граємо в іншу гру, у нас свій футбол, російський, а на світовому чемпіонаті нам робити нічого. Ми грати в цю гру не вміємо,

– наголосив артист.