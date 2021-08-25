Боявся підходити до вікон, а за домом стежили: адвокат розповів нові деталі про смерть Павлова

Останній тиждень перед смертю Павлов боявся підходити до вікон будинку. Про це заявив адвокат сім'ї Дмитро Менелюк.

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Політик побоювався повертатися додому. Він навіть забороняв дружині підходити до вікон, виходити на вулицю та вивішувати прання на другому поверсі. До речі, власне, ці подробиці адвокату розповіла дружина Олена Павлова.

Ми сподіваємося, що всі ці подробиці будуть враховані слідством і сподіваємося на якнайшвидше встановлення істини,

– сказав Менелюк.

Що відомо про смерть Павлова

У селі Вільне Дніпропетровської області 15 серпня знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він лежав на порозі свого будинку, а біля його тіла була рушниця.

На сполох забила дружина, яка в той час відпочивала на морі.

Павлов – представник ОПЗЖ та колишній нардеп від Партії Регіонів.

Поліція відкрила справу щодо умисного вбивства. Однак розглядають і версії самогубства та необережного поводження зі зброєю.

ЗМІ писали про різні варіанти подій. Наприклад, стверджували, що Павлов нібито позичив гроші у криміналітету, але не зміг їх повернути.

Попрощались із мером 19 серпня. Його поховали на Центральному кладовищі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме розслідування справи на особистому контролі. Кривий Ріг – рідне місто Зеленського.

Хто очолив Кривий Ріг

Спочатку повідомляли, що до виборів виконувачем обов'язків мера міста буде секретар міськради Олександр Котляр. Однак 25 серпня заявили, що посаду тимчасово обійняв колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

Вибори мера міста можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня.