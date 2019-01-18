Боєць приніс на дуель поглядів змію і жбурнув її в зал: відео
Американець Генрі Сехудо, який проведе поєдинок за звання чемпіона Ultimate Fighting Championship (UFC) в найлегшій вазі, повеселив публіку перед боєм.
Перед поєдинком пройшла традиційна дуель поглядів, на якій олімпійський чемпіон Пекіна-2008 з вільної боротьби Сехудо влаштував ефектне шоу.
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31-річний американець вийшов на сцену з мішком, з якого вийняв величезну змію, двічі вдарив нею об підлогу і жбурнув у зал.
За мить з'ясувалося, що змія іграшкова.
Відзначимо, що бій відбудеться 19 січня. Сехудо зустрінеться зі співвітчизником, дворазовим і чинним чемпіоном UFC у найлегшій ваговій категорії Ті Джей Діллашоу.
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Джерело: 24 Канал
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