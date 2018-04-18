Репортаж з передової: проросійські бойовики обстрілюють позиції ЗСУ

На передовій на Донбасі обстріли вночі постійні. Проросійські бойовики не зважають на домовленості та присутність спостерігачів ОБСЄ.

"Зараз це стрілецька зброя та крупнокаліберні кулемети. Також можна почути, як подекуди падає АГС. Тобто, це такі тяжкі короткотривалі постріли. Можливо зараз знову", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Олексій.

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Ці денні перестрілки бійці, що боронять Україну у передмісті окупованої Горлівки, навіть боєзіткненням не називають. Минулої ночі ворог вирішив влаштувати нашим армійцям справжнє пекло – кілька годин накривав селище зі ствольної артилерії.



"Вони випустили десь біля 12-ти снарядів 120-го калібру. Скоріш за все, їхній міномет працював пересувний", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Роман.



Під час одного такого влучання поруч знаходився Олексій, якраз прямував до укриття. Бійця відкинуло на метр та трохи контузило. Він радіє, що снаряд не був осколковим і йому вдалося залишитись живим, ще й допоміг побратимам дістатись погребу.



Коли артилерія затихає, бої не завершуються. Страждають від обстрілів російсько-окупаційних військ і місцеві жителі.

Буквально позавчора тут ще були мирні жителі. Але після того, як вони почали нас крити, ця міна прилетіла сюди, паркан посікло осколками та вигнуло. Також вікно вибило, то вони (жителі – 24) виїхали,

– зазначив боєць ЗСУ Олексій.

Дехто ж у селищі все ж лишається. Тут живе близько ста людей.



Бійці ЗСУ попереджають терористів: бачать кожен крок, знають про всі пересування. Тому ворогу варто менше думати про обстріли, а більше турбуватися за власні життя.

До слова, прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила про зрив "великоднього перемир'я", оголошеного на Донбасі з 30 березня.