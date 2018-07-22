12:56
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Бойфренд Джорджа Майкла розповів неочікувані деталі його смерті

407 Читать новость на русском
Фаді Фаваз і Джордж Майкл
Фаді Фаваз і Джордж Майкл / Фото з соцмереж

Перукар Фаді Фаваз, який був коханим знаменитого британського виконавця Джорджа Майкла зізнався, що співак неодноразово намагався накласти на себе руки.

Знаменитий виконавець Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року у Великобританії. Пізніше результати розтину та токсикологічних експертиз показали, що співак помер "з природних причин". 53-річний артист пролежав добу після смерті у своєму будинку, перш ніж його знайшли. Незважаючи на опублікований звіт слідчих про природню смерть Майкла, точний час смерті ніколи не оприлюднювався в мережі на прохання його родини.

Читайте також: Названо причину смерті Джорджа Майкла

З опублікованого листа Фаваз у виданні The Sun фанати дізнались, що виконавець неодноразово намагався вчинити самогубство. Всього у нього було чотири спроби звести життя нанівець і вп’яте йому це вдалось. Чоловік додав, що смерть в день Різдва збіглася з днем ​​народження покійної матері Джорджа, яку він дуже любив. Тоді у нього з Джорджем Майклом були складні стосунки і в день його смерті Фаді спав у своїй машині.

Я втомився від того, що люди постійно запитують мене про те, що сталося в той різдвяний день. Дозвольте мені розповісти вам. Джордж помер в день народження його матері. І цей факт повинен відповісти на деякі питання. І я не кажу про те, що йому було потрібно п'ять спроб, щоб звести рахунки з життям. Думаю, що це важливо для складання повної і правдивої картини, 
– поділився Фаді Фаваз.


Фаді Фаваз і Джордж Майкл

Бойфренд покійного Джорджа Майкла досі живе в особняку в Ріджент-парку в Англії, який раніше колись ділив з виконавцем. Фаді також судиться за цей особняк, який коштує 105 мільйонів стерлінгів.

Теги: LifeStyle Музика Самогубство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сьогодні, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 166
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 6056
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 234
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 922
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1192
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук