Бойфренд Джорджа Майкла розповів неочікувані деталі його смерті
Перукар Фаді Фаваз, який був коханим знаменитого британського виконавця Джорджа Майкла зізнався, що співак неодноразово намагався накласти на себе руки.
Знаменитий виконавець Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року у Великобританії. Пізніше результати розтину та токсикологічних експертиз показали, що співак помер "з природних причин". 53-річний артист пролежав добу після смерті у своєму будинку, перш ніж його знайшли. Незважаючи на опублікований звіт слідчих про природню смерть Майкла, точний час смерті ніколи не оприлюднювався в мережі на прохання його родини.
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З опублікованого листа Фаваз у виданні The Sun фанати дізнались, що виконавець неодноразово намагався вчинити самогубство. Всього у нього було чотири спроби звести життя нанівець і вп’яте йому це вдалось. Чоловік додав, що смерть в день Різдва збіглася з днем народження покійної матері Джорджа, яку він дуже любив. Тоді у нього з Джорджем Майклом були складні стосунки і в день його смерті Фаді спав у своїй машині.
Я втомився від того, що люди постійно запитують мене про те, що сталося в той різдвяний день. Дозвольте мені розповісти вам. Джордж помер в день народження його матері. І цей факт повинен відповісти на деякі питання. І я не кажу про те, що йому було потрібно п'ять спроб, щоб звести рахунки з життям. Думаю, що це важливо для складання повної і правдивої картини,
– поділився Фаді Фаваз.
Фаді Фаваз і Джордж Майкл
Бойфренд покійного Джорджа Майкла досі живе в особняку в Ріджент-парку в Англії, який раніше колись ділив з виконавцем. Фаді також судиться за цей особняк, який коштує 105 мільйонів стерлінгів.