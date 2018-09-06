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Бойфренд Хайден Панеттьєрі показав, як вона заснула з іншим чоловіком: відео

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Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі / ABC News

Особисте життя голлівудської акторки Хайден Панеттьєрі привертає дедалі більшу увагу журналістів та громадськості, адже її новий бойфренд активно публікує кадри спільного відпочинку.

Новий обранець Хайден Панеттьєрі – 28-річний Брайан Хікерсон – в захваті від нових стосунків, адже у своєму блозі він не припиняє показувати кадри з особистого життя. Нещодавно чоловік поділився знімками з відпочинку в Лос-Анджелесі, де Хайден позувала перед камерою з друзями. 

Тепер Брайан Хікерсон показав, як акторка заснула на одному дивані з його найкращим другом. Бойфренд Хайден зняв жартівливе відео, продемонструвавши турботу до двох близьких йому людей.

На моєму чергуванні ні в кого не буде незручного пообіднього сну,
– написав він. 


Хайден Панеттьєрі заснула разом із другом бойфренда

На кадрах видно, що Хайден заснула на одній частині дивану, а друг її бойфренда – на іншій. Брайан Хікерсон спершу хотів розіграти їх та покласти руку гостя на груди акторки, однак згодом передумав це робити. Натомість чоловік показав, наскільки він турботливий: щоб Хайден не було сонячно, він поклав біля її голови подушку. Окрім цього, актор увімкнув вентилятор, щоб його гості не прокинулись від спеки.

 

Нагадаємо, що раптово Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Згодом акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона, з яким у зірки є романтичні стосунки. Під час побачення чоловік обіймав Хайден та тримав її за руку.

Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж будинок в Нешвіллі, в якому вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її донька переживає нелегкі часи та зараз потребує перерви. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї маленької доньки – 3-річна Кайя-Євдокія наразі живе з Володимиром Кличком.

Теги: LifeStyle Хайден Панеттьєрі Зіркові романи Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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