Бойфренд Хайден Панеттьєрі показав її будні в Лос-Анджелесі: фото

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка завершила стосунки з Володимиром Кличком, відпочиває у сонячному Лос-Анджелесі. Її новий обранець показав, як проходять їх будні в США.

Як раніше з'ясували журналісти, новим хлопцем Хайден Панеттьєрі став 28-річний Брайан Хікерсон, який лише розпочинає акторську кар'єру. Ймовірно, чоловік в захваті від роману, оскільки не приховує своєї симпатії до екс-нареченої Володимира Кличка.

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Брайан Хікерсон вирішив показати у своєму блозі кілька кадрів своїх буднів, на яких була Хайден. Так, у Лос-Анджелесі новоспечена пара разом з друзями відвідала Хогсмід, що у парку "Світ Гаррі Поттера" та купила товари IKEA.

Окрім цього, Брайан Хікерсон показав собаку, з яким пограла Хайден Панеттьєрі. В Stories чоловік написав, що цього собаку він теж придбав. Та от чи це тварина, за якою він доглядатиме спільно з акторкою, чи це тільки його домашній улюбленець, наразі невідомо.



Хайден Панеттьєрі з бойфрендом та друзями



Хайден Панеттьєрі



Хайден Панеттьєрі з собакою

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати заручини. Після цього акторку вперше побачили у супроводі актора-початківця Брайана Хікерсона. Чоловік обіймав зірку та тримав її за руку.



Згодом стало відомо, що Панеттьєрі виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де вона жила з Володимиром Кличком. Мама акторки прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її доньці потрібна перерва. Варто зазначити, що Хайден вирішила відпочити і від своєї доньки – 3-річної Кайї-Євдокії. Наразі дівчинка живе з Володимиром Кличком.