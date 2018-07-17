Бойфренд Кортні Кардашян засудив пікантне фото своєї коханої в Instagram

Знаменита світська левиця Кортні Кардашян неодноразово розбурхує соцмережі своїми відвертими фото, через що мільйони шанувальників залишають їй коментарі та свої вподобання. Схоже, її молодому коханому Юнесу Бенджімі це не до вподоби, оскільки він залишив під однією з її фотографій уїдливий коментар.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

25-річний коханий Юнес часто перебуває на відстані від своєї 29-річної коханої. У свою чергу Кортні любить дразнити фанатів відвертими фото, але Бенджіма до цього ставиться не надто прихильно.

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Під одним з останніх її фото, де вона демонструє свої підтягнуті сідниці у чорному бікіні і топі, він залишив обурливий коментар: "Так ось що тобі потрібно показати, щоб отримати лайки?". Згодом ця фраза була видалена, але фанати встигли зробити скріншот з інциденту в Instagram.



Юнес Бенджіма залишив різкий коментар під фото Кортні Кардашян

За словами інсайдерів, така реакція бойфренда Кортні була спричинена постійно відстанню між ними, через що це спричиняє багато ревнощів зі сторони Юнеса.

"Він не хоче, щоб вона це робила. Він розуміє, що це частина її роботи, але це завжди було для нього проблемою. Саме це колись стало причиною їх розставання", – розповів інсайдер.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 14 Лип 2018 р. о 10:21 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 10 Лип 2018 р. о 10:53 PDT

Нагадаємо, що на нещодавньому спільному відпочинку Кортні з дітьми та її коханим світській левиці дорікнули за невиконання материнських обов'язків.