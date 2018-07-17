23:34
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Бойфренд Кортні Кардашян засудив пікантне фото своєї коханої в Instagram

915 Читать новость на русском
Кортні Кардашян і Юнес Бенджіма
Кортні Кардашян і Юнес Бенджіма / Instagram / @kourtneykardash

Знаменита світська левиця Кортні Кардашян неодноразово розбурхує соцмережі своїми відвертими фото, через що мільйони шанувальників залишають їй коментарі та свої вподобання. Схоже, її молодому коханому Юнесу Бенджімі це не до вподоби, оскільки він залишив під однією з її фотографій уїдливий коментар.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

25-річний коханий Юнес часто перебуває на відстані від своєї 29-річної коханої. У свою чергу Кортні любить дразнити фанатів відвертими фото, але Бенджіма до цього ставиться не надто прихильно.

Читайте також: Кортні Кардашян сексуально оголилась у фотозйомці: фото 18+

Під одним з останніх її фото, де вона демонструє свої підтягнуті сідниці у чорному бікіні і топі, він залишив обурливий коментар: "Так ось що тобі потрібно показати, щоб отримати лайки?". Згодом ця фраза була видалена, але фанати встигли зробити скріншот з інциденту в Instagram.


Юнес Бенджіма залишив різкий коментар під фото Кортні Кардашян

За словами інсайдерів, така реакція бойфренда Кортні була спричинена постійно відстанню між ними, через що це спричиняє багато ревнощів зі сторони Юнеса.

"Він не хоче, щоб вона це робила. Він розуміє, що це частина її роботи, але це завжди було для нього проблемою. Саме це колись стало причиною їх розставання", – розповів інсайдер.

 

 

Нагадаємо, що на нещодавньому спільному відпочинку Кортні з дітьми та її коханим світській левиці дорікнули за невиконання материнських обов'язків.

Теги: LifeStyle Мода Соцмережі Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
сьогодні, 22:05 Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
854
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
сьогодні, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1783
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
сьогодні, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 2950
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
3086
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
сьогодні, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
1797
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук