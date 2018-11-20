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      Бойко і Льовочкін виключені за співпрацю з владою і зраду інтересів виборців, – Новинський

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      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      Юрій Бойко підписав угоду про співпрацю і створення платформи "За життя – Опозиційна платформа".

      "Співголовою нашої фракції Юрієм Бойком було підписано угоду про співпрацю і про створення так званої платформи "За життя – Опозиційна платформа" разом з Вадимом Рабіновичем, на яке він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав. У нього не було повноважень. Йому ніяких повноважень не давала ні політрада нашої партії, ні з'їзд", – заявив народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

      Як повідомив політик, це питання було розглянуто сьогодні на засіданні його фракції. І фракція більшістю голосів – 22 людини – не підтримала Юрія Бойко в його діях.

      "Так само фракція звернулася до політради нашої партії з вимогою якомога швидше скликати з'їзд з обговоренням цих питань і ситуації в партії. За те, що Юрій Бойко та Сергій Льовочкін порушили статут, за співпрацю з владою і за зраду інтересів наших виборців вони були виключені з нашої фракції", – зазначив Новинський і додав, що з сьогоднішнього дня Юрій Бойко і Сергій Льовочкін не є членами фракції "Опозиційний блок".

      Політик також спростував інформацію про те, що Бойко і Льовочкін самі подали заяву.

      Відповідаючи на питання журналістів "За ким залишиться бренд "Опозиційного Блоку", Новинський відповів: "Бренд "Опозиційного Блоку" залишиться за десятками тисяч членів партії "Опозиційний Блок". Ні про який розкол в партії не може йти мова".

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Сергій Льовочкін Юрій Бойко Вадим Новинський Вадим Рабінович
      Джерело: 24 Канал
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