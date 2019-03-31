Бойко прокоментував результати екзит-полу

Відповідно до результатів Національного екзит-полу у першому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський із результатом – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявляє, що розраховує пройти до другого туру президентських виборів.

Юрій Бойко вважає, що пройде до другу туру президентських виборів за рахунок виборців, які відмовилися брати участь в екзит-полах. Він також впевнений у високих результатах його політсили на парламентських виборах, пише "Інтерфакс-Україна".

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Відповідно до результатів екзит-полу, Юрій Бойко набрав 9,8% голосів. Найбільше його підтримали на Сході, а найменше на Заході України.

Ми впевнені, що під час підрахунку голосів ми матимемо додаткові резерви. Близько 20% людей відмовлялися відповідати, за кого вони голосували, і ми вважаємо, що там саме наші голоси,

– заявив Бойко на брифінгу в своєму штабі.

Він назвав цю виборчу кампанію "найбруднішою в історії України". Все ж Бойко зазначив, що він задоволений виборами, "оскільки ми показали, що влада, незважаючи на тиск, на спроби підкупу, приречена".

Юрій Бойко додав, що наразі його завданням є "захистити своїх виборців" від спроб фальсифікацій у регіонах.

Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 у топ-5 увійшли: Володимир Зеленський (30,4%), Петро Порошенко (17,8%), Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



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