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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Бойко прокоментував результати екзит-полу

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      Бойко прокоментував результати екзит-полу
      Бойко прокоментував результати екзит-полу / file.liga.net

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу у першому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський із результатом – 30,4% голосів. Наступну позицію посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Кандидат у президенти від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявляє, що розраховує пройти до другого туру президентських виборів.

      Юрій Бойко вважає, що пройде до другу туру президентських виборів за рахунок виборців, які відмовилися брати участь в екзит-полах. Він також впевнений у високих результатах його політсили на парламентських виборах, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Відповідно до результатів екзит-полу, Юрій Бойко набрав 9,8% голосів. Найбільше його підтримали на Сході, а найменше на Заході України.

      Ми впевнені, що під час підрахунку голосів ми матимемо додаткові резерви. Близько 20% людей відмовлялися відповідати, за кого вони голосували, і ми вважаємо, що там саме наші голоси,
      – заявив Бойко на брифінгу в своєму штабі.

      Він назвав цю виборчу кампанію "найбруднішою в історії України". Все ж Бойко зазначив, що він задоволений виборами, "оскільки ми показали, що влада, незважаючи на тиск, на спроби підкупу, приречена".

      Юрій Бойко додав, що наразі його завданням є "захистити своїх виборців" від спроб фальсифікацій у регіонах.

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18.00 у топ-5 увійшли: Володимир Зеленський (30,4%), Петро Порошенко (17,8%), Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

       

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      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли і де дивитися онлайн
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юрій Бойко
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