Бойко йде з "Опоблоку"

Нова "Опозиційна платформа – За життя" буде трансформуватися в політичну партію.

Про це заявив співголова "Опоблоку" Юрій Бойко, передає УНІАН.

"Я впевнений що ми на правильному шляху. До нашої політичної платформи приєднуються ще кілька громадських організацій, політичних партій. Зараз ми проводимо переговори і вже найближчим часом всі дізнаються про ці організації. Наша об'єднана платформа буде трансформуватися в політичну партію", – повідомив Юрій Бойко у вівторок в ефірі програми "Пульс" на "112 Україна".

Як повідомлялося, 9 листопада Юрій Бойко і Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя". За словами Рабіновича платформа створена для всіх опозиційних сил, які повинні об'єднатися.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про політичні партії, членство в двох партіях виключено.