Бойкот YARO продовжується: продукцію бренду перестали продавати в "Ашані" та "Епіцентрі"

Українські компанії продовжують бойкотувати продукцію YARO. Все через обурливий жарт власниці Юлії Прівалової про бандерівців.

До бойкоту приєднались "Епіцентр" та "Ашан". Тепер там неможливо замовити доставку продукції бренду, повідомив активіст Сергій Стерненко.

До теми Сільпо, Rozetka, Алло: українські компанії бойкотують продукцію YARO

Онлайн-супермаркет Cooker взагалі призупинив продаж. Стерненко зауважив, що у "Сільпо" YARO продають.

Попри те, що у мене в додатку зникла продукція Yaro, інші користувачі повідомляють, що у них вона відображається...Сам супермаркет у Фб читає від мене повідомлення, але нічого не відповідає,

– написав Стерненко.

Хто ще бойкотує YARO

Winestore;

"Алло";

мережа кав'ярень "Ідеаліст";

Rocket,

Glovo.

Скандал із власницею YARO Пріваловою

Засновниця бренду здорового харчування YARO Юлія Прівалова нещодавно опублікувала в інстаграмі селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото із нею був її чоловік Данило Кернес – син померлого мера Харкова.

Користувачі мережі почали обурюватись через світлину у такому місці. На це Прівалова відповіла принизливим анекдотом про бандерівців. Після того спалахнув скандал.

Згодом на сторінці компанії в інстаграмі вибачилися через жарт засновниці, але сама Прівалова за свої слова не перепросила.

Текст поста Сергія Стерненка:

До бойкоту продукції українофобки Юлії Привалової долучились ще кілька компаній.

Товари Yaro неможливо замовити на доставку у Епіцентрі та Ашані, а онлайн-супермаркет Cooker повідомив, що призупинив продаж.

А от із Сільпо ситуація виходить не дуже приємна. Попри те, що у мене в додатку зникла продукція Yaro, інші користувачі повідомляють, що у них вона відображається. Також у самих супермаркетах мережі Сільпо цю продукцію продають. Сам супермаркет у Фб читає від мене повідомлення, але нічого не відповідає.

Може, нам усім варто у них на сторінці спитати у чому проблема?