Бойкот біатлону у Росії: фінальний етап Кубка світу українцям не покажуть
Останній етап Кубка світу з біатлону у російській Тюмені, на який збірна України вирішила не їхати, також не показуватимуть по українському телебаченні.
Відповідна офіційна заява з'явилась на сайті телеканалу UA:ПЕРШИЙ, який транслював усі попередні етапи Кубка світу з біатлону.
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"Правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" прийняло рішення відмовитися від трансляції фінального етапу Кубка світу з біатлону, що пройде 25 березня у Тюмені, Російська Федерація", – йдеться у заяві.
Усі попередні етапи Кубка світу, що відбувались у 6 європейських країнах, починаючи з листопада 2017-го, суспільний мовник України транслював.
Проте фінальний етап змагань, що пройде у Тюмені, не буде транслюватись мовником, оскільки Російська Федерація є країною-агресором і показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України,
– пояснили свою позицію в НСТУ.
Чи транслюватиме цей етап ресурс UA:Біатлон, поки невідомо.
13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.
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