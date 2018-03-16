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Бойкот біатлону у Росії: фінальний етап Кубка світу українцям не покажуть

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UA:ПЕРШИЙ не транслюватиме етап Кубка світу з біатлону у Тюмені
UA:ПЕРШИЙ не транслюватиме етап Кубка світу з біатлону у Тюмені / Getty images

Останній етап Кубка світу з біатлону у російській Тюмені, на який збірна України вирішила не їхати, також не показуватимуть по українському телебаченні.

Відповідна офіційна заява з'явилась на сайті телеканалу UA:ПЕРШИЙ, який транслював усі попередні етапи Кубка світу з біатлону.

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"Правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" прийняло рішення відмовитися від трансляції фінального етапу Кубка світу з біатлону, що пройде 25 березня у Тюмені, Російська Федерація", – йдеться у заяві.

Усі попередні етапи Кубка світу, що відбувались у 6 європейських країнах, починаючи з листопада 2017-го, суспільний мовник України транслював.

Проте фінальний етап змагань, що пройде у Тюмені, не буде транслюватись мовником, оскільки Російська Федерація є країною-агресором і показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України,
– пояснили свою позицію в НСТУ.

Чи транслюватиме цей етап ресурс UA:Біатлон, поки невідомо.

13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.

Теги: Новини Росії Новини України Новини спорту Україна – Росія Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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