Бойкот біатлону у Росії: фінальний етап Кубка світу українцям не покажуть

Останній етап Кубка світу з біатлону у російській Тюмені, на який збірна України вирішила не їхати, також не показуватимуть по українському телебаченні.

Відповідна офіційна заява з'явилась на сайті телеканалу UA:ПЕРШИЙ, який транслював усі попередні етапи Кубка світу з біатлону.

Читайте також: Біатлон і не тільки: які змагання в Росії пропустять українці

"Правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" прийняло рішення відмовитися від трансляції фінального етапу Кубка світу з біатлону, що пройде 25 березня у Тюмені, Російська Федерація", – йдеться у заяві.

Усі попередні етапи Кубка світу, що відбувались у 6 європейських країнах, починаючи з листопада 2017-го, суспільний мовник України транслював.

Проте фінальний етап змагань, що пройде у Тюмені, не буде транслюватись мовником, оскільки Російська Федерація є країною-агресором і показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України,

– пояснили свою позицію в НСТУ.

Чи транслюватиме цей етап ресурс UA:Біатлон, поки невідомо.

13 березня стало відомо, що збірна України з біатлону не поїде на останній етап Кубка світу до Росії і має намір бойкотувати усі спортивні змагання на території РФ.