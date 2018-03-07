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Бойкот етапу з біатлону у Росії: олімпійський чемпіон заявив про погрози

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Себастьян Самуельссон розповів про погрози після заяв щодо бойкоту етапу Кубка світу з біатлону у Росії
Себастьян Самуельссон розповів про погрози після заяв щодо бойкоту етапу Кубка світу з біатлону у Росії / Getty images

22-25 березня у російській Тюмені має відбутись останній етап Кубка світу з біатлону 2017-2018. Проте через допінг-скандал чимало збірних оголосили про його бойкот. Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон розповів, що після того, як він заявив про свою позицію, на його адресу почали надходити погрози.

Збірні США та Чехії офіційно заявили, що не відправлятимуть своїх спортсменів на останній етап сезону до Росії.

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Раніше лідер чоловічої збірної США Лоуелл Бейлі закликав долучитись до бойкоту й збірну Норвегії, проте офіційної позиції команди з цього приводу поки немає.

Олімпійський чемпіон в естафеті та срібний призер у гонці-переслідуванні на Олімпіаді-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон ще у Пхьончхані звернувся до інших біатлоністів із закликом бойкотувати змагання у Росії.

На його переконання, країни, які на державному рівні причетні до допінг-скандалів, взагалі не мають права проводити жодних спортивних турнірів.

Тепер же шведський біатлоніст каже, що переживає за свою безпеку після заяв про бойкот етапу Кубка світу у Тюмені.

Отримав повідомлення в інтернеті, і публічні, і приватні, в яких погрожували застрелити мене в Росії, тому що я погана людина. Бажали смерті мені і моїй родині. Не можу сказати, що я боюся, але я не впевнений, що IBU і російські організатори зможуть гарантувати безпеку, якщо я поїду в Росію,
– заявив Самуельсон.

Шведський біатлоніст каже, що був здивований, коли дізнався, що етап у Тюмені вирішили не переносити. За його словами, в самому IBU (Міжнародний союз біатлоністів) багато корупції.

"Там замішані гроші та інші речі, тому вони вважають, що для них важливо зберегти ці змагання", – цитує Самуельсона шведське видання SVT.

Теги: Новини Росії Скандал Новини спорту Новини біатлону Швеція Допінг
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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