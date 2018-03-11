Бойкоту не буде: збірна України з біатлону поїде на етап Кубка світу в Росію
Збірна України з біатлону найсильнішим складом поїде на завершальний етап Кубку світу в російське місто Тюмень.
Про це повідомив коментатор телеканалу "UA:Перший" Андрій Столярчук, передає Isport.
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За його словами, вже прийняте остаточне рішення про участь збірної України в російському етапі Кубка світу.
Так, до жіночої збірної точно приєднаються Юлія Журавок та Ольга Абрамова, які йдуть у топ-10 загального заліку Кубка IBU.
Нагадаємо, 22-25 березня у російській Тюмені має відбутись останній етап Кубка світу з біатлону 2017-2018. Проте через допінг-скандал чимало збірних оголосили про його бойкот. Зокрема, збірні США та Чехії офіційно заявили, що не відправлятимуть своїх спортсменів на останній етап сезону до Росії.
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