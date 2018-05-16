Бойові дії на Донбасі активізувалися: як Україна, так і бойовики зазнали втрат на Донбасі

Упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент Олексій Годзенко.

Як підкреслюється у традиційному звіті прес-центру Операції Об’єднаних сил, Російсько-окупаційні війська 45 разів порушили режим припинення вогню та з них 17 разів – із застосуванням важкого озброєння.

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Окупанти знову, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, близько 6:00 ранку вчора обстріляли зі 82-міліметрових мінометів населений пункт Новгородське. А на Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка. На Донецькому ж напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке, Піски,

– додають українські військові.

За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали двоє загиблих та троє поранених.

"Адекватну відповідь також ворог отримав на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Талаківка та Широкине", – зазначають у прес-центрі ООС.

До слова, унаслідок бойових дій один український захисник загинув і ще двох було поранено: усіх оперативно було евакуйовано до шпиталю

"Упродовж ночі поточної доби, 16 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає", – резюмували у Штабі.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, найближчим часом до Донецька мають прибути близько сотні найманців так званої ПВК "Вагнера". Їх сюди відправила Росія.