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      Бойовика, який спокійно розгулював Києвом і стежив за нардепом, засудили до 9 років

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      Бойовик тримав арсенал зброї у Харкові і готував теракт / ілюстративне фото

      На Луганщині до 9 років ув'язнення засудили українця, який воював на боці луганських бойовиків. Крім керівництва артилерійським відділом, засуджений відзначився і розвідувальною діяльністю на користь незаконних збройних формувань.

      У судовому процесі було доведено, що чоловік у 2014 році вступив до структурного підрозділу терористів, а саме незаконного збройного формування "КДБ ЛНР", повідомляє Генпрокуратура.

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      У складі формування чоловік керував діями артилерійського відділення, що сприяло агресії Росії проти України на Донбасі.

      Крім того, у період 2016-2017 років засуджений здійснював розвідувальну діяльність у Києві та Харкові. За вказівкою керівництва луганських бойовиків він збирав інформацію в українських містах.

      Зокрема, об'єктом його стеження був один з народних депутатів України. Біля Верховної Ради чоловік збирав інформацію про місця його перебування та спосіб пересування.

      Всю інформацію він передавав учасникам терористичної організації з метою її використання у здійсненні злочинної діяльності проти органів державної влади України. Зокрема, для вчинення терористичних актів.

      Крім того, у бойовика виявили гараж з цілим арсеналом зброї у Харкові. Там він тримав нарізну вогнепальну зброю, більше ста бойових припасів, п’ять саморобних вибухових пристроїв та вибухові речовини.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Новини Харкова Новини Києва Теракт Верховна Рада ГПУ
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