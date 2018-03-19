Бойовикам захотілось iPhone X: ДПСУ вилучила дорогу техніку, яку намагались провезти в "ДНР"

Співробітники Держприкордонслужби затримали на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" водія, який віз на окуповані території бойвиками "ДНР" дорогу техніку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби у Twitter.

Під час огляду авто марки "Деу", яке прямувало на виїзд до тимчасово окупованих територій прикордонники знайшли у багажному відділенні під обшивкою вісім мобільних телефонів "Apple", 400 аксесуарів до них (захисне скло) і три планшети "Samsung" на суму 274 тисячі гривень.

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"Цей товар вилучено співробітниками ДФС для прийняття правового рішення", – зазначили у ДПСУ.