Бойовики і люди з санкційних списків незаконно легалізувалися в Україні через масштабну схему

У Дніпрі жінка організувала нелегальний бізнес і допомагала бойовикам отримувати статус переселенців. Через підробку старих документів російські найманці змогли отримати внутрішні і закордонні паспорти України.

За оперативними даними такий нелегальний бізнес із допомоги бойовикам жінка вела протягом року. За цей час отримати легальний статус в Україні змогли майже 20 мешканців окупованих територій.

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Як бойовикам підробляли документи

До паспортів громадян України, найчастіше прострочених, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою Державної міграційної служби.

Завдяки штампу реєстраційної служби до документа вносили дані про реєстрацію місця мешкання. Це давало змогу отримати статус особи-переселенця. Сфальсифікований пакет документів замовники подавали до міграційної служби, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.

Підроблені документи робили бойовикам і фігурантам санкційних списків. Так вони змогли отримати нові посвідчення, що підтверджують особу.

Бізнес налагоджено існував протягом року. За цей час майже 20 осіб отримали можливість легалізуватися в Україні.

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Правоохоронці під час обшуку за місцем проживання організаторки вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів.



СБУ провела обшуки в організаторки схеми / Фото СБУ

Правоохоронці почали провадження за частиною 3 статті 358 – підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток. Вирішують питання щодо повідомлення про підозру організаторці схеми.