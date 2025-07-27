У цей час там тривала нічна меса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про напад бойовиків на церкву в Конго?

За словами місцевих чиновників, напад на церкву в місті Команді здійснили озброєні пістолетами та мачете бойовики ісламістського терористичного угруповання ADF. Унаслідок нападу загинуло 38 людей. Окрім цього, 15 осіб зазнали поранень, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Зазначимо, що схожі випадки вже траплялися в Конго. Раніше у ресторані на території республіки стався вибух. Тоді повідомлялося, що підірвався смертник.

Теракт забрав життя щонайменше 7 осіб. За інформацією ЗМІ, ще 13 осіб отримали поранення. Всі жертви – мирні жителі.

Трагедія сталась в ресторані міста Бені, що на сході Демократичної Республіки Конго. Терорист-смертник підірвався біля входу в ресторан, де люди святкували католицьке Різдво. Влада не виключала, що за цим терактом стоїть екстремістське угруповання "Альянс демократичних сил".