Бойовики активізувалися після отримання гуманітарного конвою: відео бою
На Сході України знову не спокійно, двоє наших бійців поранені унаслідок ворожих обстрілів.
Проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників.
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Двічі із озброєння забороненого Мінськими угодами. Наші бійці сплеск активності бойовиків пов'язують з черговим гуманітарним конвоєм, який днями зайшов з Росії.
І як тільки вантажівки з нібито допомогою мирним мешканцям розвантажили, в бік українських солдатів полетіли кулі та снаряди. Зокрема, це відчули бійці Збройних сил під окупованою Горлівкою.
Джерело: 24 канал
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