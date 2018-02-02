Бойовики "ДНР" не дозволяють працівникам Vodafone відновити мобільний зв'язок

Бойовики не дали гарантій безпеки працівникам мобільного оператора "Vodafone-Україна" для проведення ремонтних робіт задля відновлення мобільного зв'язку на окупованій території Донеччини.

Про повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Станом на 1 лютого 2018 року гарантії безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території ОРДО від представників незаконних збройних формувань не отримані. Представники Vodafone констатують відсутність подачі електроенергії на обладнання на території ОРДО", – мовиться у повідомленні Міністерства.

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Там зазначили, що питання відновлення мобільного зв'язку на території окремих районів Донецької області обговорювалося на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

На жаль, всі спроби української сторони відновити зв'язок з окупованої частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями,

– наголосили у відомстві.

У Міністерстві також наголосили на наданні українській стороні безпечного доступу для ремонтних бригад у районі Оленівки, які "полагодили б технічні пристрої на непідконтрольній Україні частині Донецької області і відновили можливість спілкування між громадянами України".