09:34
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, 1 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики "ДНР" не дозволяють працівникам Vodafone відновити мобільний зв'язок

07:32, сьогодні 328 Читать новость на русском
У Донецьку досі відсутній мобільний зв'язок Vodafone
У Донецьку досі відсутній мобільний зв'язок Vodafone / Колаж 24 Канал

Бойовики не дали гарантій безпеки працівникам мобільного оператора "Vodafone-Україна" для проведення ремонтних робіт задля відновлення мобільного зв'язку на окупованій території Донеччини.

Про повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Станом на 1 лютого 2018 року гарантії безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території ОРДО від представників незаконних збройних формувань не отримані. Представники Vodafone констатують відсутність подачі електроенергії на обладнання на території ОРДО", – мовиться у повідомленні Міністерства.

Читайте також: Терористи "ДНР" згадали про російське коріння Vodafone і запропонували їм піти на хитрість

Там зазначили, що питання відновлення мобільного зв'язку на території окремих районів Донецької області обговорювалося на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

На жаль, всі спроби української сторони відновити зв'язок з окупованої частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями,
– наголосили у відомстві.

У Міністерстві також наголосили на наданні українській стороні безпечного доступу для ремонтних бригад у районі Оленівки, які "полагодили б технічні пристрої на непідконтрольній Україні частині Донецької області і відновили можливість спілкування між громадянами України".

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
7 пісень Скрябіна, які будуть з нами назавжди
сьогодні, 09:30 7 пісень Скрябіна, які будуть з нами назавжди
21 9774
Якими були перші кроки до визнання злочинів Росії на сході України та у Криму
сьогодні, 09:00 Якими були перші кроки до визнання злочинів Росії на сході України та у Криму
Віталій Дейнега 120
У Європі не повинні давати політичного притулку таким, як Гужва та Портнов
сьогодні, 08:49 У Європі не повинні давати політичного притулку таким, як Гужва та Портнов
Володимир Шередега 275
Як Україна може перемогти Путіна
сьогодні, 04:55 Як Україна може перемогти Путіна
Блог Медіа 1777
Пожежа на нафтобазі під Васильковом: винуватці катастрофи
1 лютого, 22:02 Пожежа на нафтобазі під Васильковом: винуватці катастрофи "замітають сліди"
Все про екологію 1303
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Двох росіян затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
 15 жовтня 2017 , 18:35
Ботулізм в Україні: на Львівщині зафіксували нові випадки захворювання
22 серпня 2017 , 13:18
Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
 1 лютого , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук