Бойовики "Ісламської держави" оголосили про створення своєї "провінції" в Індії

Бойовики терористичного угруповання ІДІЛ заявили про це після боїв із силами безпеки у спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

Агентство новин джихадистів Amaq оголосило, що "провінція" тепер називається "Вілайят Хінд". Вони стверджують, що вбили кількох індійських військових в місті Амшіпора, повідомляє індійська zeenews.

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Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

Світ може закотити очі, дізнавшись про ці події, але для джихадистів в таких уразливих регіонах це важливі жести, які допоможуть закласти основу для відновлення халіфату,

– заявили в SITE Intel Group, яка відстежує активність ісламістів у світі.

Сепаратисти мусульманського Кашміру десятиліттями ведуть "війну" проти уряду. Більшість угруповань в регіоні хочуть незалежності для Кашміру або приєднання до головного геополітичного конкурента Індії Пакистану. Індія і Пакистан регулярно воюють за Кашмір.

Раніше в мережі з'явилося перше з 2014 року відео з лідером "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Нещодавно бойовики "ІД" взяли на себе відповідальність за теракт на Шрі-Ланці, коли під час вибухів у готелях і мечетях загинули понад 250 осіб.

Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.