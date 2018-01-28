Бойовики координують навчання з військами Південного округу РФ, – розвідка

Бойовики ОРДЛО 24 – 25 січня провели скоординовані навчання з російськими військовими Південного військового округу.

Про це сповістив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута.

"Окупаційні сили проводять заходи бойової підготовки на території сходу України, які плануються і координуються відповідно до заходів бойової підготовки збройних сил Російської федерації на території Росії, зокрема – Південного військового округу", – зазначив він.

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Праута пояснив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Південному військовому окрузі РФ відбулась скоординована вогнева підготовка з використанням стрілецької зброї, артилерії, танків та безпілотних літальних апаратів.