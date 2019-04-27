Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит

26 квітня бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. При цьому вони активно застосовували заборонене мінських угодами озброєння.

Учасники незаконних формувань вели вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку основними ділянками найбільш інтенсивної вогневої активності бойовиків залишаються – район траси "Бахмутка" та район Попасна – Первомайськ.

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За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", обстріли позицій ЗСУ ведуться бойовиками з окупованого Первомайська з території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка знаходиться за адресою: Первомайськ, вул. Воровського, 22.

Наразі територія бази використовується бойовиками "ЛНР" для зберігання ствольної артилерії і ремонту важкої бронетехніки. Свого часу "Первомайске ШПУ" мало у своєму розпорядженні розгалужену ремонтну та промислову базу – механічний цех, цех по ремонту бурового устаткування, ковальсько-зварювальний цех, електроремонтний цех, транспортний цех, монтажну дільницю, підземну ділянку бурових робіт, склади обладнання і матеріалів.

Окрім того, за інформацією місцевих джерел, у Первомайську на території шахтобудівного управління (вул. Переїзна, 9) – місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ.

Території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) за адресою: вул. Потьомкіна,39 – також місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ. Крім того, це місце постійного базування російських комплексів РЕБ "Торн" та Р-330 "Житель". В казармах базуються підрозділ зі складу окремої роти радіоелектронної боротьби і підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР". З території технікуму ведеться обстріл позицій ЗСУ та житлових кварталів українських міст і сіл.

Бойовики навмисно розміщують військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи їх як живий щит, тим самим виключаючи відкриття відплатного вогню з боку ЗСУ.

За інформацією місцевих джерел, останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки і живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район міста Первомайська. Зокрема, зафіксований рух колони у складі яких були БМП та "Урали".

Станом на 26 квітня в Об'єднаних силах посилили пильність, розвідку і бойову службу. Підрозділи Збройних сил України готові до стримування збройних формувань Російської Федерації на всіх можливих напрямках ескалації бойових дій.

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