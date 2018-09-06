Бойовики на Донбасі готуються до боїв із застосуванням хімічної зброї, – розвідка

Російське командування на окупованому Донбасі екстрено посилило підготовку "армійських корпусів" до боїв із застосуванням хімічної зброї.

Про це на брифінгу 6 вересня з посиланням на українську розвідку розповів спікер Міноборони Максим Праута.

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Командування російсько-окупаційних військ в екстреному порядку посилює підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ до дій із застосуванням хімічної зброї та в умовах погіршення екологічної обстановки,

– сказав представник Міноборони.

Тренування проводяться у засобах хімічного захисту, зокрема, проросійські бойовики відпрацьовують дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

У розвідці також сповістили, що до вказаних підрозділів прибули російські ЗМІ, які готують відеоматеріали про дії військових РФ на Донбасі в умовах екологічної кризи.

"Завчасно відзняті у ході навчальних занять і змонтовані матеріали, у разі виникнення з вини окупантів екологічної кризи у регіоні, можуть бути використані російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій об’єднаних сил", – розповіли у розвідці.

До слова, російський флот провів військові навчання поблизу берегів окупованого Криму. Під час тренувань відпрацювали "знищення кораблів і літаків умовного противника".