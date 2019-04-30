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      Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли українських позицій: де найгарячіше було минулої доби

      204 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 29 квітня проросійські найманці на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів. Окупанти також обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – поблизу Мар'їнки: з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – поблизу Широкиного: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – поблизу населеного пункту Піски: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – біля Павлополя: з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв українські позиції:

      – в районі населеного пункту Золоте-4: з 82-міліметрових мінометів;

      – біля Травневого: з автоматичних станкових гранатометів.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, натомість одного окупанта було знищено. Українські військові адекватно відповідали на провокації противника.

      Від початку поточної доби 30 квітня бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

      – біля села Лебединське: з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – поблизу населеного пункту Піски: з гранатометів різних систем.

      Українські воїни втрати не зазнали. Щодо ситуації з бойовиками, то її зараз уточнюють у штабі ОС.

      Упродовж минулої доби 28 квітня, а саме на Великдень, бойовики тричі порушували режим припинення вогню, з них двічі, застосовуючи при цьому заборонене озброєння.

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці
      Окуповані території на Донбасі

      якою сьогодні є ситуація на донбасі:
      blog_ava
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      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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