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      Бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів: є поранені

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      На Донбасі двоє українських військових отримали поранення
      На Донбасі двоє українських військових отримали поранення / Фото з відкритих джерел

      Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Ворог обстріляв українських військових із мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє прес-центр штабу ООС.

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      Так, бойовики гатили по українських позиціях поблизу Пісків із 120каліберних та 80-каліберних мінометів. Зі станкових протитанкових гранатометів стріляли поблизу Новотроїцького. Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти стріляли недалеко від Лебединського та Миколаївки.

      Через обстріли двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Українські військові відповіли на обстріли, втрати бойовиків уточнюються.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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