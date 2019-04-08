Бойовики на Донбасі поранили українського воїна, але самі зазнали великих втрат

Впродовж доби 7 квітня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, застосовуючи при цьому заборонене озброєння . Один український воїн отримав поранення, однак втрати серед бойовиків набагато масштабніші.

Ворог обстрілював українських бійців з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

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Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів поблизу села водяне, Гнутове, Широкине та селища Новотроїцьке.

Ще чотири обстріли бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Гатили поблизу міста Попасна, сіл Катеринівка та Новозванівка.

Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Однак українські воїни дали гідну відсіч ворогу. За даними розвідки, знищили 4 окупантів, ще 14 отримали поранення. Від початку доби 8 квітня бойовики вже двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки та Кам’янки.