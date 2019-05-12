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      Бойовики на Донбасі стягують зброю у заборонені місця

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      Бойовики продовжують розміщувати танки й гаубиці в заборонених місцях
      Бойовики продовжують розміщувати танки й гаубиці в заборонених місцях / Фото з відкритих джерел

      Збройні формування Росії зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси на так званих полігонах, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.

      Спостерігачі виявили 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із містом Міусинськ, що на окупованій Луганщині, про це повідомляють у штабі ООС із посиланням на дані СММ ОБСЄ.

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      Також представники місії зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах.

      Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик,
      – повідомили спостерігачі. 

      Окрім того, зазначається, що 7 травня на полігоні неподалік від Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.


      Окуповані території Донеччини та Луганщини

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Зброя ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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