Бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат у 2018 році: статистика вражає
Легендарний офіцер Збройних Сил з позивним "Штірліц" Анатолій Штефан виклав статистику втрат проросійських найманців на Донбасі за вісім місяців 2018 року.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
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"Ця цифра може відрізнятися у більший бік у зв’язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків та російськими військовими втрат. Куратори з РФ наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих і поранених через низький так званий призов на "військову службу за контрактом" і небажанням в останній час захищати так звані кордони республіки", – зауважив воїн.
За його словами, більшість окупантів, які брали участь у бойових діях упродовж перших років війни вже розчаровувалися ідеями "русского мира" та так званої новоросії, відтак звільняються з підрозділів російсько-окупаційних військ.
|Місяць
|"200" (вбиті)
|"300" (поранені)
|Січень
|47
|74
|Лютий
|66
|71
|Березень
|42
|79
|Квітень
|117
|190
|Травень
|110
|149
|Червень
|86
|47
|Липень
|31
|68
|Серпень
|68
|116
|Загалом
|567
|894
Нагадаємо, за даними розвідки, упродовж 2014-го, який був першим роком війни, російські військові у бойових діях на Донбасі втратили вбитими близько 1 тисячі 700 осіб.