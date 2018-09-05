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Бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат у 2018 році: статистика вражає

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Оприлюднено статистику втрат бойовиків на Донбасі за 2018 рік
Оприлюднено статистику втрат бойовиків на Донбасі за 2018 рік / "Новая газета"

Легендарний офіцер Збройних Сил з позивним "Штірліц" Анатолій Штефан виклав статистику втрат проросійських найманців на Донбасі за вісім місяців 2018 року.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Ця цифра може відрізнятися у більший бік у зв’язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків та російськими військовими втрат. Куратори з РФ наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих і поранених через низький так званий призов на "військову службу за контрактом" і небажанням в останній час захищати так звані кордони республіки", – зауважив воїн.

За його словами, більшість окупантів, які брали участь у бойових діях упродовж перших років війни вже розчаровувалися ідеями "русского мира" та так званої новоросії, відтак звільняються з підрозділів російсько-окупаційних військ.

Статистика втрат бойовиків від початку 2018 року 
Місяць "200" (вбиті) "300" (поранені)
Січень 47 74
Лютий 66 71
Березень 42 79
Квітень 117 190
Травень 110 149
Червень 86 47
Липень 31 68
Серпень 68 116
Загалом 567 894

Нагадаємо, за даними розвідки, упродовж 2014-го, який був першим роком війни, російські військові у бойових діях на Донбасі втратили вбитими близько 1 тисячі 700 осіб.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Новини України Жертви
Джерело: 24 канал
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