Бойовики на Донбасі знову вдарили з танка по українських військових, проте зазнали втрат

Протягом вівторка, 28 серпня, проросійські бойовики на Донбасі 32 рази обстріляли позиції Українських військових, в тому числі – із забороненого мінськими угодами важкого озброєння. Протягом доби втрат серед українських бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Там уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із танків, ствольної артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 82 і 120 міліметрів.

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Так, під обстріли проросійських бойовиків потрапили позиції сил ООС у районах Кримського, Попасної, Троїцького, Новолуганського, Майорського, Південного, Новгородського, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Чермалика, Павлополя, Гнутового, Лебединського, Водяного та Широкиного.

Зазначається, що в районах Троїцького, Новолуганського, Новгородського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Водяного російські окупаційні сили 9 разів обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів. Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв українські позиції з танків.

Також наголошується, що при загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

Окрім того, як сповістила українська розвідка, на Донбасі загинули 3 проросійських бойовиків.

Вночі окупанти 2 рази обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового і Талаківки.

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