Бойовики на Великдень обстріляли українських воїнів, але самі зазнали втрат

На Великдень бойовики тричі обстріляли українські позиції / Фото з відкритих джерел

Впродовж минулої доби 28 квітня проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Однак ворог сам зазнав втрат – померли 3 бойовиків, ще 1 травмований.