Бойовики не дотримуються перемир'я: серед українських воїнів є поранені

Впродовж минулої доби, 26 січня, проросійські бойовики з окупованих районів Донбасу 1 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.

Про це вранці 27 січня звітують у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, починаючи з 13:00 п'ятниці, на фронті не зафіксовано жодного пострілу. Проте до того часу терористи один раз таки порушили оголошений режим припинення вогню.

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На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Саме внаслідок цього обстрілу був поранений один український військовий – він зазнав кульового поранення.

Воїна оперативно доставили до військового госпіталю. Військові медики кваліфікують стан здоров’я пораненого бійця як задовільний.

На інших ділянках фронту порушення режиму тиші не зафіксовано.

Дивіться відео зведення прес-центру штабу АТО за 26 січня: