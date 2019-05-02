Бойовики не припиняють завдати ударів по воїнах ОС: є пораненні

Упродовж доби 1 травня бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- та 82-міліметрових мінометів. Крім того, окупанти обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

– біля населеного пункту Піски: двічі зі 120- та 82-міліметрових мінометів;

– поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка та Миколаївка тричі з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– біля населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке та Широкине: вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– біля населених пунктів Гранітне, Лебединське та Миколаївка: тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно двічі:

– у районі Південного: з 82-міліметррових мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– біля населеного пункту Станиця Луганська: зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. На кожний обстріл окупанти отримували адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 травня п'ятьох бойовиків було знищено та ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстрілював позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

– поблизу Мар’їнки: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

– біля Лебединського: з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– поблизу Павлополя: з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюють у штабі ОС.

Упродовж доби, 30 квітня, російські окупаційні війська 13 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів ворога один український військовий загинув, один – зазнав поранення.



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