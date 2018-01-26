Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ до вантажівок із російським "гумконвоєм" на Донбасі

У Луганську бойовики "ЛНР" завадили представникам спеціальної місії ОБСЄ відвідати склад з так званим "гумконвоєм", який прибув на окупований Донбас з Російської Федерації 25 січня.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за вечірні години 24 січня-25 січня.

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"У Луганську четверо членів "ЛНР", двоє з яких були озброєними, не дозволили спостерігачам місії проїхати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок із російськими номерними знаками та написом "Гуманітарна допомога від Російської Федерації", – йдеться у повідомленні спостерігачів.

За їхніми даними, один із терористів повідомив спостерігачам про те, що для їх доступу до об’єкту, потрібен "дозвіл від інших членів "ЛНР".

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, МНС Росії відправило на окупований Донбас 73-ту колону з нібито гуманітарною допомогою, яка стала першою у 2018 році. Як заявили у російському відомстві, на непідконтрольні Україні території відправили здебільшого дитячі продуктові набори. Загалом вантаж складає 400 тонн.