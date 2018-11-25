Бойовики обстріляли Алеппо хімічними снарядами: з'явилися фото та відео
У мережі з'явилися фото та відео наслідків обстрілу міста Алеппо реактивними снарядами. Через атаку постраждали понад 100 осіб, серед них – жінки та діти.
Місцеві ЗМІ публікують фото та відео наслідків обстрілів хімічними снарядами міста Алеппо.
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24 канал писав, що артилерія сирійської армії 24 листопада завдала удару у відповідь по позиціях бойовиків, які обстріляли житлові квартали Алеппо боєприпасами з хлором.
Під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, мирне населення масово скаржиться на задуху.
За останніми даними, кількість постраждалих зросло до 100 осіб, серед яких жінки і троє дітей.
У поліцейському управління Алеппо відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами поклали на терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра". Там зазначають, що бойовики випустили снаряди по тих кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.
До слова, південно-східна і північна частина міста Алеппо – довоєнної економічної столиці Сирії – з 2012 року перебували під контролем угруповань опозиції і ісламістів. Місто перейшло під повний контроль урядових сил в грудні 2016 року після декількох місяців важких боїв.