08:34
3 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чи існує насправді Путін. "Крадена" професія в Росії.
      Вєсті Кремля
      22:57, 2 травня
      Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз
      Вєсті.UA
      21:57, 2 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Бойовики обстріляли Донбас, прикриваючись мирними жителями: серед окупантів багато поранених

      209 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: бойовики вели вогонь із забороненої мінськими угодами зброї
      Ситуація на Донбасі: бойовики вели вогонь із забороненої мінськими угодами зброї / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики 2 травня 15 разів обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 3 українських бійців та 9 бойовиків російських окупаційних сил.

      Під час обстрілів окупанти 4 рази застосували заборонену мінськими угодами зброю, а саме – 120-ти і 82-міліметрові міномети. Гатили бойовики і з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

      У штабі ООС наголосили, що російські окупаційні сили знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи 2 травня тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв позиції українських військових у районі Новолуганського з 82-міліметрових мінометів та поблизу Авдіївки – зі 120-міліметрових мінометів. При цьому окупанти прикривались мирними жителями Доломітного, Яковлівки та Мінерального.

      Втратам серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди нашим мирним співгромадянам,
      – наголосили у штабі ООС.

      Де проросійські бойовики відкривали вогонь 2 травня?

      Біля Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів;

      Читайте також: Окупанти обстріляли житлові будинки на Донбасі: фото

      Біля Новотроїцького окупанти гатили з 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

      Поблизу Гнутового – з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів;

      Біля Мар’їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

      Біля Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних;

      У районі Широкиного та Пищевика – з автоматичних станкових гранатометів;

      Поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

      Біля Новолуганського – з 82-міліметрових мінометів та озброєння бойових машин;

      Поблизу Новозванівки та Луганського – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Від початку доби 3 травня проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      Біля Новотроїцького і Березового – тричі зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

      Біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 3 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      818
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      сьогодні , 07:30 День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      Катерина Петренко 632
      Суддя випустив на волю злочинця, який знущався над донькою – згодом він вбив свого сина
      сьогодні , 00:00 Суддя випустив на волю злочинця, який знущався над донькою – згодом він вбив свого сина
      Ірина Шиба 1233
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      2 травня , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      1101
      П’яті роковини трагедії 2 травня: як минули масові заходи в Одесі (оновлено)
      2 травня , 23:51 П’яті роковини трагедії 2 травня: як минули масові заходи в Одесі (оновлено)
      3915
      Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
      2 травня , 21:55 Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
      2585
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук