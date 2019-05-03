Бойовики обстріляли Донбас, прикриваючись мирними жителями: серед окупантів багато поранених

Проросійські бойовики 2 травня 15 разів обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 3 українських бійців та 9 бойовиків російських окупаційних сил.

Під час обстрілів окупанти 4 рази застосували заборонену мінськими угодами зброю, а саме – 120-ти і 82-міліметрові міномети. Гатили бойовики і з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У штабі ООС наголосили, що російські окупаційні сили знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи 2 травня тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв позиції українських військових у районі Новолуганського з 82-міліметрових мінометів та поблизу Авдіївки – зі 120-міліметрових мінометів. При цьому окупанти прикривались мирними жителями Доломітного, Яковлівки та Мінерального.

Втратам серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди нашим мирним співгромадянам,

– наголосили у штабі ООС.

Де проросійські бойовики відкривали вогонь 2 травня?

Біля Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів;

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Біля Новотроїцького окупанти гатили з 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Поблизу Гнутового – з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів;

Біля Мар’їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

Біля Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних;

У районі Широкиного та Пищевика – з автоматичних станкових гранатометів;

Поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Біля Новолуганського – з 82-міліметрових мінометів та озброєння бойових машин;

Поблизу Новозванівки та Луганського – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку доби 3 травня проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:

Біля Новотроїцького і Березового – тричі зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.