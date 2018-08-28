Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із важкої зброї

Проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі до 18:00 у вівторок, 28 серпня, застосувавши при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями,

– йдеться у зведенні.

Так, зазначено в інформації, з мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстріляли позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Новомихайлівка. З інших видів озброєння обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Попасна та Красногорівка.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, у понеділок, 27 серпня, проросійські бойовики в районі проведення Операції Об’єднаних сил 26 разів обстріляли позиції українських військових, у тому числі 4 рази – із забороненого мінськими угодами озброєння.