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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із важкої зброї

54 Читать новость на русском
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі до 18:00 у вівторок, 28 серпня, застосувавши при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями,
– йдеться у зведенні.

Так, зазначено в інформації, з мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстріляли позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Новомихайлівка. З інших видів озброєння обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Попасна та Красногорівка.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, у понеділок, 27 серпня, проросійські бойовики в районі проведення Операції Об’єднаних сил 26 разів обстріляли позиції українських військових, у тому числі 4 рази – із забороненого мінськими угодами озброєння. 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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