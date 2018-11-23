Бойовики обстріляли з протитанкових ракет українські позиції біля Луганського
За минулу добу, 22 листопада, ворог 4 рази прицільно відкривав вогонь по наших позиціях. Зокрема, застосував протитанкові керовані ракети поблизу Луганського.
Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Також проросійські бойовики гатили по Станиці Луганській та Павлополю з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у Вільному ворог застосував озброєння бойових машин піхоти.
Втрат серед українських захисників немає. А от в окупантів двоє поранених.
Джерело: 24 Канал
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